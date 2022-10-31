Belediyeye ait depodan hırsızlık olayında 2 tutuklama

İzmir'in Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulaması sırasında hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 60 bin lira olan 50 teneke motor yağı ele geçirildi.Seferihisar Belediyesi depo çalışanı olduğu belirlenen araç sürücüsü K.T. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada K.T'nin, belediye deposundan çaldığı motor yağlarını sattığı belirlendi. K.T'nin suç ortağı olduğu ve olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtlarını sildiği belirlenen belediye çalışanı S.T.'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Seferihisar Belediyesi ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Olayın münferit bir olay olduğunu belirten belediye suçun şahsiliği ilkesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtip iki çalışan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.