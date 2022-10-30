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Polisin dikkati milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkarttı!

Şanlıurfa’da polisin kent meydanında durumundan şüphelendiği şahıs, dolandırdığı vatandaşlardan aldığı yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altın ve para dolu çanta ile birlikte yakayı ele verdi.

Ekleme: 30.10.2022 - 20:04 Güncelleme: 30.10.2022 - 20:06 / Editör: Ozge Selin
Polisin dikkati milyonluk dolandırıcılığı ortaya çıkarttı!
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa kent merkezindeki Topçu Meydanı'nda genç bir şahsın hareketlerinden şüphelenen polisler, durdurup üst araması yapıp elindeki siyah çantayı kontrol etti. Çantada yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirası olduğunu gören polisler, nereden getirdiğini sordu. Şahsın çelişkili cevaplar vermesi üzerine savcılığın talimatıyla emniyete götürülen A.E.H. (25) isimli şahsın yapılan detaylı üst ve çanta aramasında 26 adet ata altın, 2 adet yüzük, paketler halinde 9 adet 1 gram altın, paketsiz 1 adet 1 gram altın, paketli 1 adet 0.5 gram altın, 21 adet çeyrek altın, 5 adet yarım altın, 1 adet kolye, 2 adet küpe, 1 adet 20 dolar, 19 adet 100 dolar, 7 adet 100 euro, 29 bin 725 Türk Lirası olmak üzere yaklaşık 350 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Toplam 2 milyon liralık dolandırıcılık

Emniyette ifadesi alınan A.E.H.'nin, Bursa'da yaşayan 67 yaşındaki N.Ö.'yü telefonla arayarak kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı öğrenildi. Bu vatandaşı yaklaşık 350 bin lira değerinde para ile ziynet eşyası alarak dolandıran şahsın 20 gün içerisinde aynı metotla Balıkesir'de yaşayan 56 yaşındaki M.G. ile İstanbul'da yaşayan 76 yaşındaki F.A.'yı da 1 milyon 650 bin lira alarak dolandırdığı ortaya çıktı. Farklı illerde yaşayan 3 kişiyi dolandırarak yaklaşık 2 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını alan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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