Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: Ölü sayısı 151'e yükseldi

Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 151 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Yetkililer, ölenlerden 2'sinin, yaralılardan da 15'inin yabancı uyruklu olduğunu belirtti ancak bu kişilerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.İzdihamda 150 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sinde ani kalp durması olduğunu ifade etti.Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.Yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu bildirdi.Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, insanların Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle buraya akın etmesi sonucu yaşandı.Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamasına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, izdiham sonrasında onlarca kişinin yerlerde yattığı ve müzik devam ederken acil durum yetkililerinin kalp masajı yaptığı anlar yer alıyor.Görüntülerde, hayatını kaybedenlerin üzerleri örtülü bir şekilde yerde yan yana yatırılması dikkati çekiyor.Kutlamaya katılan bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda ise izdiham anında yaşananlar gözler önüne serildi.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Seul’de kalabalık bir gece hayatı bölgesinde 151 kişinin ölümüne neden olan Cadılar Bayramı’nın ardından Pazar günü ulusal yas ilan etti.