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Amasra'daki madende yangının sönmesi için yapılan üçüncü 'baraj' tamamlandı

Amasra'da yaşanan maden patlamasından sonra eksi 300 kotundaki yangının devam etmesi ve sızıntı yaşanması nedeniyle hava sızdırmazlığını sağlamak için -100 kotuna yapılan üçüncü 'baraj' da tamamlandı.

Ekleme: 30.10.2022 - 18:48 Güncelleme: 30.10.2022 - 18:50 / Editör: Ozge Selin
Amasra'daki madende yangının sönmesi için yapılan üçüncü 'baraj' tamamlandı
TTK Genel Müdürlüğünden gelen tahlisiye ekiplerinin asansörle indikleri ocakta belirli aralıklarla yaptıkları gaz ölçümlerinin ardından değerlerin normale dönmemesi üzerine 27 Ekim'de üçüncü baraj (Yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici set) yapımı çalışmalarına başlandı.

Patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirilirken ekiplerce ocağın yangın olan bölümünde yapılan 2 barajın ardından -100 kotuna taş tozu torbalarından yapılan baraj da tamamlandı.

Yangının tamamen söndürülmesi için ocaktaki çalışmalar devam ediyor.

Müessese önünde ve baca ağzında polis ekiplerinin aldığı önlemle görevliler dışında kimsenin alana girmesine izin verilmiyor. Ocağa giriş ve çıkışlar da savcılık kontrolünde sağlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış, özel alaşımlı betonla kapatılmış, ardından betonun arka bölümlerindeki alan da olası hava alma durumuna karşı tamamen sızdırmazlığı sağlamak için 'köpük barajı'yla kaplanmıştı.
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