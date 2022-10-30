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AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki: İftiraları şiddetle reddediyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kültür devrimiyle ilgili sözlerini çarpıtıp 'Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor' diyenlere yazılı bir basın açıklaması yaparak yanıt verdi. "Gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum." diyen Ünal, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki: İftiraları şiddetle reddediyorum
Ekleme: 30.10.2022 - 21:18 Güncelleme: 30.10.2022 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki: İftiraları şiddetle reddediyorum
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmara'ta katıldığı bir etkinlikte dünyada yaşanan en sert devrimlerde bile lügate dokunulmadığının altını çizerken, Türkiye'de cumhuriyet dönemi ile birlikte lügatin, alfabenin ve dilin değiştiğini belirtti.

Kültür devrimine dikkat çekilen konuşmayı bağlamından koparan bazı medya organları Ünal'ın 'Cumhuriyet düşmanlığı yaptığını' öne sürdü.

'İFTİRALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM'

Önceki gün gerçekleşen 'Türkiye Yüzyılı' lansmanı ve dün de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve TOGG'un banttan çıkışı nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapmayı uygun bulmadığını belirten Ünal, '21.10.2022 günü Kahramanmaraş Kitap Fuarında bir kültürel etkinlikte yaptığım konuşmama ilişkin dile getirilen her fikir ve siyasi eleştiri kabulümdür. Fakat gerekli açıklamalarda bulunmama rağmen Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık hakaret, düşmanlık ve nefret içeren iftiralarını şiddetle reddediyorum.' dedi.

AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki: İftiraları şiddetle reddediyorum

'CUMHURİYETİN FİKRİ HÜR BİR EVLADIYIM'

Ünal, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

'Tarihte 16 devlet kurmuş bir millete mensubiyetim ve ses bayrağım Türkçemle gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yüceltme idealini kendisine ilke edinmiş bir kişi olarak kendimi Cumhuriyetin fikri hür irfanı hür bir evladı olarak görüyorum.

Cumhuriyet düşmanı olmak bence, cumhuriyeti “Donmuş bir göl zannetmekle” mümkündür. Oysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı cumhuriyeti “Her dem kendini yenileyen coşkun bir nehir” olarak ele almak gerekir.

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı” vizyonu; Cumhuriyetimizi tarihin içinden akıp gelen coşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost düşman tüm dünyaya haykıran bir manifestodur.

Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasın Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri!'

AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki: İftiraları şiddetle reddediyorum
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