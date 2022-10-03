Terör örgütü Eş-Şebab'ın kurucularından Abdullahi Nadir öldürüldü

Somali'de sık sık saldırılar düzenleyen ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş-Şebab'a ağır darbe vuruldu. Somali Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi günü düzenlenen operasyon dahilinde, Eş-Şebab kurucularından Abdullahi Nadir'in öldürüldüğü belirtildi.Bu gelişmenin ülke için önemli bir adım olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Ölümü, Somali halkından çıkarılan bir dikendir. Somali halkının düşmanı olan bu kişinin öldürülmesinde işbirliği içinde olduğumuz uluslararası arkadaşlarımıza ve Somalililere teşekkür ederiz" denildi.Öte yandan, Nadir'in hasta olduğu bilinen örgüt lideri Ahmed Diriye'nin yerini alabileceği biliniyordu.Somali’nin Cevher şehrinde 17 Temmuz’da Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15’ten fazla kişi ise yaralanmıştı.