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Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde

Rusya'da ilan edilen seferberlikten sonra ülkeyi terk edemeyen ve silah altına alınan Rusların eğitimine başlanırken yaş ortalamasının yüksekliği dikkat çekiyor.

Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
Ekleme: 3.10.2022 - 11:21 Güncelleme: 3.10.2022 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Rusya'da seferberlik sonrası eğitimler başladı: Gençler kaçtı yaşlılar askerde
24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor...

Savaşın başından itibaren Rusya'da beklenen seferberlik kısmi de olsa 21 Eylül'de ilan edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnameyi imzalayarak yürürlüğe soktuğu uygulama ile 300 bine yakın asker silah altına alınmaya başlandı.

Rusya'da savaş karşıtı erkekler, ilan edilen seferberlikle ülkeyi terk etmeye başladı.

Doğu'da Gürcistan'a akın eden Ruslar, Batıda Finlandiya sınırına dayandı.

İmkanı olan ülkeyi terk ederken yaş ortalaması oldukça yüksek binlerce Rus ise orduya teslim oldu.

Silah altına alımlar devam ediyor. Birliklerine gelen Rus askerler aileleri ile vedalaşıp orduya katılıyor.

Büyük oranda tamamlanan girişlerden sonra eğitimler de başladı.

Eğitimin başladığı yerlerden biri de Rostov.

Rostov'da askere alınanların eğitimi başlarken yaşlı askerlerin sayısı dikkat çekiyor.
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