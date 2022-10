AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:AB'nin Türkiye rapor örgütüne buradan seslenmek isterim. Kendisinin doğrudan yanlış aldıkları konular var. Diyarbakır Anneleri'ni de gündemlerine almalarını istiyoruz. Ama şimdiye kadar uluslararası kurumların gündemine Diyarbakır Anneleri'nin girmemiş olması dünyanın en büyük ikiyüzlülüklerinden bir tanesidir.Devletlerin yaptıkları insan haklarını gündemine aldıklarını söyleyenler DEAŞ örgütünün yaptıkları insan hakları ihlallerini gündemine alıyorlar. PYD/PKK, FETÖ örgütlerini ama gündemine almıyorlar.Türkiye ile yazılan raporlar açısından Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetlerinin, koyduğu durur bütün raporlar açısından samimiyet testi olacaktır.RUSYA'NIN 4 BÖLGEYİ İLHAKIUkrayna krizi konusunda yeni bir aşamaya geçildi. Olumsuz bir aşama. Rusya'nın Ukrayna'nın belli bölgelerini ilhak etmesiyle barış umutları daha da belirsiz bir zamana ötelenmiş oldu. Türkiye Kırım'ın ilhakından bu yana ilkeli duruşunu devam ettiriyor. Şu anki ilhakı da reddediyoruz.200 savaş esirinin takasında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu duruşu takdir ediyor. Önemli bir aşamaydı. Ama maalesef bu ilhak nedeniyle barışla ilgili durum biraz daha ötelenmiş duruyor. Türkiye'nin ateşkesin sağlanması için ortaya koyduğu diplomatik irade dışında bir başkaları tarafından bir irade yok.Ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ilkesel çerçevede sahip çıkıyoruz, önem veriyoruz. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Acı yıkım, insanlar için büyük kayıplar getirir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu iradeye herkesin destek vermesini istiyoruz. AB her zaman diplomasinin, sorunların masada çözülmesinin altını çizen bir birikime sahip. Ama Türkiye'nin verdiği diplomasiye geride kalmışlardır. Türkiye'nin konuşabiliyor olması, görüldüğü gibi tahıl koridorundan esir takasına kadar bir olumlu gelişmelerde merkezi rol oynamıştır.ATİNA'NIN PROVOKATİF ADIMLARIBazı müttefiklerimizde, ABD, Yunanistan'daki üslere silah yığarken genelde şöyle argümanı ifade ediyorlar. Rusya'nın saldırgan politikası... Bu çok anlamlı bir tablo üretmiyor. Yunanistan bu elde ettiği desteği, Türkiye'yi tehdit ve taciz etmek için üretiyor. Yunanistan'a bu desteği verenlerin, gereken tavrı da alması gerekiyor. Ege'de Akdeniz'de bu şekildeki hesapsız silah desteğinin Yunanistan'ın devlet politikası ele alındığında ne NATO için ne de bölgenin barışı için olumlu sonuçlar ele almayacaktır. Bu silahları verenler bu üsleri kuranların Yunanistan'a hukuk konusunda hiçbir uyarı yapmadığını görüyoruz.'KKTC'YE OLAN DESTEĞİ ARTIRIRIZ'KKTC'ye silah desteğini artıracağız. ABD Yunanistan'a yanlış mesajlar verip saldırgan tavırlarını destekliyor.Türkiye büyük bir diplomasi devletidir, masada her sorun çözülür.'KUDÜS'Ü YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'Mescid-i Aksa'nın mukaddesatına karşı her saldırıyı kınıyoruz. İsrail hükümeti radikallerin eylemlerine karşı tedbir almalıdır.ANKARA'DA 'İSTEK ŞARKI' CİNAYETİBu cinayetten büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Buradan genel başkanımız MYK'mız adına acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret edip yanında olacaklar zaten. Biz bütün bu dava sürecini yakından takip edeceğiz. Canavarca hislerle bu cinayeti gerçekleştirenlerin gerekli cezayı alması için süreci yakından izleyeceğiz. Burada bu canavarlığı reddetmek, aynı zamanda bu katillerin gereken cezayı alması için sorumluluğu alacağız.Kişilerin hangi bakanlıkta çalıştığının konu olması da bu.. İster bu kurumda, ister kamu da çalışsın. Lanetliyoruz. Hepsinin Allah belasını versin. Bu acı karşısında siyasi polemik üretmeye çalışanların bu acıyı ve cinayeti istismar etmekten başka ifadesi yoktur. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye2de de bu cinayetleri işleyenler çıkabiliyor. Burada bir hukuki süreci yakından takip edeceğiz, bunların çalıştığı bakanlık ve kurum hukuki süreçten ayrı da gereken işlemleri yürütecek. Bir yandan dava devam ederken kurumlar da gerekli adımları en net gerekli bir biçimde atacaktır.'BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ'Karşımızdaki ittifakı kast ederek söylüyorum. Adayı ne zaman belirleyecekler bu bizim gündemimiz değil. En temel meselelerde de büyük uçurumlar olduğunu gördük. Netice itibarıyla 6'lı masa 7'li masa ne iş yapacakları bizi ilgilendirmiyor, biz kendi işimize bakıyoruz. Siyasetin feraseti diye bir şey var. 1 yıldan az zaman kalmış seçime. Kılıçdaroğlu'nun partisine çağrıda bulunuyor. Partisi seferberlik halinde 'yanındayız' diye tweet atıyor. Bundan bir müddet önce de ABD'de 'biz bundan sonra muhalefeti destekleyeceğiz' diye açıklama yapıldı. Bu şekilde bir ziyareti kamu önünde spekülatif bir hale getiriyor. Benim bildiğim bir şey var. Dünyanın hiçbir yerinde gerçek bir demokrasi söz konusu olduğunda milletin hicazet vermesi önemli.