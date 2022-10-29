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İkinci TOGG kimin olacak? CEO Karakaş'tan dikkat çeken yanıt

TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada önemli açıklamalarda bulundu. Aracın renklerinin Türkiye'nin renklerinden seçildiğini belirten Karakaş, "Her adımı şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık. Gemlik'teki tesiste bugün ilk seri üretim araç banttan inecek" ifadelerini kullandı. İkinci TOGG'un sahibinin kim olacağı sorusuna dikkat çeken bir açıklama yapan Karakaş, "Ticari sır desem" dedi. Ayrıca Karakaş, TOGG'da fiyatın belli olmadığını belirtti.

İkinci TOGG kimin olacak? CEO Karakaş'tan dikkat çeken yanıt
Ekleme: 29.10.2022 - 18:39 Güncelleme: 29.10.2022 - 18:40 / Editör: Ozge Selin
İkinci TOGG kimin olacak? CEO Karakaş'tan dikkat çeken yanıt
Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasın açılış töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Karakuş, '4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve yaptıklarımızı size gösterebileceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ayrı bir gurur. Nereden nereye geldik. 4.5 sene öncesi yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızı söylemiş ve söz vermiştik. Türkiyemize ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik. Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz. Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden TOOG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk.


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