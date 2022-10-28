Vurulduğundan habersiz bindiği otobüste yere yığıldı
Şanlıurfa'da kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği vatandaş, yaralandığından habersiz bindiği şehir içi halk otobüsünde kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'ndeki Haşimiye meydanınında, gece saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürürken kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tüfekten çıkan saçmalar, İ.C'nin sırtına isabet etti. Yaralandığından habersiz bir şekilde yoluna devam eden ve daha sonra da halk otobüsüne binen İ.C. otobüste kanlar içerisinde yere yığıldı.
Otobüsün koridoruna düşen yolcu için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri halk otobüsünden çıkarılan yaralı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.