Vurulduğundan habersiz bindiği otobüste yere yığıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesi'ndeki Haşimiye meydanınında, gece saatlerinde meydana gelen olayda, yolda yürürken kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tüfekten çıkan saçmalar, İ.C'nin sırtına isabet etti. Yaralandığından habersiz bir şekilde yoluna devam eden ve daha sonra da halk otobüsüne binen İ.C. otobüste kanlar içerisinde yere yığıldı.Otobüsün koridoruna düşen yolcu için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri halk otobüsünden çıkarılan yaralı, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.