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MasterChef'te kim kazandı? 27 Ekim 2022 MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, ikinci takım oyunu ile ekranlara geliyor. Bu akşamın konsepti dünya mutfağına özgü yemekler olarak belirlendi. MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu için bekleyiş başlarken, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları dün akşam belli oldu. İşte ikinci dokunulmazlığın sahibi ve haftanın eleme adayları...

Ekleme: 28.10.2022 - 01:59 Güncelleme: 28.10.2022 - 02:08 / Editör: Ozge Selin
MasterChef'te kim kazandı? 27 Ekim 2022 MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef ikinci takım oyunu ile ekranlara geliyor. Peki 27 Ekim 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Hindistan, İtalya, Meksika, Lübnan, Japonya, İspanya mutfağına özgü yemekler yapmalarını istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Yağız dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığın sahibi Yağız 3. eleme adayı olarak Tayfun'u belirlerken. 4. eleme adayı ise takım oylaması ve takım kaptanı oyları sonucunda Büşra oldu.

MasterChef'te kim kazandı? 27 Ekim 2022 MasterChef'te haftanın eleme adayları kimler oldu?

23 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te jüri üyelerinin kararı ile yarışmaya veda ederek elenen isim Atike oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

MAVİ TAKIM

Burak - Kaptan
Gamze
Görkem
Kıvanç
Barış
Tolga
Ayaz

KIRMIZI TAKIM

Tayfun - Kaptan
Büşra
Serpilay
Metin
Yağız
Burak Kaya
Fatma Nur

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