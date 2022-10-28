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İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Türk gazetecilerine önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkürlerini ileten Gantz, "Türkiye ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör" ifadlereini kullandı.

İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'
Ekleme: 28.10.2022 - 13:28 Güncelleme: 28.10.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkesinin, Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerini geliştirebileceği küresel bir aktör olarak gördüğünü söyledi. Gantz, Türkiye ziyareti sonrası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve İsrail'in, güvenlikle ilgili birçok sınamadan geçtiğini kaydeden Gantz, "Savunma alanında yeniden kurduğumuz ilişkilerimiz, İbrahim Anlaşması'nın da ortaya çıkardığı pozitif etkiyle Orta Doğu'nun istikrar ve güvenliğine katkı sağlayacaktır." dedi. İki ülkenin de bölgede istikrar, güvenlik ve refahı korumayı amaçladığını, terörle mücadelenin iş birliği gerektirdiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, (Milli Savunma) Bakan (Hulusi) Akar'a ve güvenlik güçlerine terör tehdidi altında olan İsrail vatandaşları ve Yahudi toplumuna yönelik hayat kurtaran iş birlikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"KÜRESEL BİR AKTÖR"

Gantz, ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için ekibine talimat verdiğini de belirterek "İsrail Türkiye'yi ekonomik alanda, savunma alanında ve tüm bölgenin istikrarını sağlamada ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir aktör olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'

YUNANİSTAN ZİYARETİNİ NDEN İPTAL ETTİ

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gantz, daha önce kullandığı, iki ülke ilişkilerinin çeşitli testlere tabi tutulduğu ifadelerine açıklık getirdi. Son on yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinin kötü olsa da aktif olduğunu anlatan Gantz, anlaşmazlıkların çoğunlukla Filistin konusunda yaşandığını söyledi. Hala iki ülkenin farklı düşündüğünü kaydeden Gantz, "İsrail'in kendi güvenliği konusunda endişeleri bulunuyor. Filistinlilerin ekonomik ve insani yardım ve destek almak istemelerini de anlıyoruz. Bu farkları kapatmanın yolunu ilişkilerimizi geliştirirken bulacağız." dedi. Gantz, iki ülke arasında savunma sanayisi alanında bir iş birliği yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, "İki ülke arası savunma alanında bu seviyede ilk görüşme bize gelecekteki potansiyel iş birliği için kapılar araladı ve yolu gösterdi. Herhangi bir proje üzerinde konuşmadık ama gelecek iş birlikleri kapsamında konuşulacaktır." şeklinde yanıt verdi.
Ülkesinde yaklaşan seçimlerin iki ülke ilişkilerine etkilerine yönelik soruyu da Gantz. "Umarım bir müddet için bu son seçim olacak ve istikrarlı bir hükümet kurulacaktır. Bana göre, hükümet ne olursa olsun ikili sınama ve çıkarlarımız aynı kalacaktır. Umarım bağlarımızı mümkün olabildiği kadar güçlendirebiliriz." diye cevapladı.

Gantz, Yunanistan ziyaretinin ertelenmesine ilişkin ise "Ziyaretimi tamamen teknik sebepler ve güvenlik sebepleriyle iptal ettim." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili Yunan mevkidaşını bilgilendirdiğini ve anlayışla karşılandığını söyleyen Gantz, Türkiye ve Yunanistan'ın istikrar için diyalogla sorunlara çözüm bulmasını istediğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne demir kubbe savunma sistemi ihracatı yapılmasına yönelik iddialara ilişkin soruyu da cevaplayan Gantz, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Gelecekte göreceğiz. Başka bir yerde yürüttüğümüz farklı projelerle ilgili detaylara girmeyeceğim." dedi.

İsrailli bakandan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye küresel bir aktör'
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