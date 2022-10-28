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Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak.

Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor
Ekleme: 28.10.2022 - 09:49 Güncelleme: 28.10.2022 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor
Savuma sanayiindeki yeni hedefler ile yerlilik ve millik vurgusunun tüm sektörlere yaygınlaştırılması için atılacak adımların vizyon belgesinde olması bekleniyor. Erdoğan'ın asırlık hamleler olarak tanımladığı başlıklar arasında enerji alanında atılacak adımların da yer aldığı ifade edildi.

Hedefler arasında Türkiye'nin enerji merkezi haline getirilmesi yer alacak. Akkuyu Nükleer Santrali, Karadeniz'de keşfedilen gazın kullanılmaya başlaması, ikinci nükleer santrali, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan alınacak gazın Avrupa'ya iletilmesi gibi projelerin de vizyon belgesinde olması öngörülüyor.

20 YILDA YAPILANLAR, YAPILACAKLARIN KANITI

SAVUNMA sanayii ve yapılan yatırımlar, havalimanları, otoyollar, barajlar, şehir hastaneleri, nükleer santraller, doğalgaz keşifleri, ihracat odaklı büyüyen ekonomi ve hızlı tren ağları Türkiye'nin gelecek yüzyılında dünyayı şekillendireceğinin kanıtı oldu.

SAVUNMA SANAYİİ: Yerlilik oranı yüzde 73'e ulaştı. 13 ülkeye İHA ve SİHA ihraç ediyoruz. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ihracatı 2021'de 3 milyar 224 milyon dolar oldu. 2022 sonu 8.9 milyar doları olması bekleniyor.

ULAŞIM: 56 havalimanı sayısı yıl sonunda 61'e çıkacak. İGA İstanbul Havalimanı 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildi. 20 yıl içinde ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar TL yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 6 bin kilometrelerden 28 bin 700 kilometreye çıkartıldı. 8 il hızlı trenle birbirine bağlandı.

ENERJİ: 2002'de 276 olan baraj sayısına 585 tane daha eklendi. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun son reaktörünün temeli atıldı.

DOĞALGAZ: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde, 6 Nisan 2017'de yaptığı tarihi konuşmada Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj gemisiyle kuyular açılacağı müjdesini verdi. 21 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu.

ŞEHİR HASTANELERİ: 20 şehir hastanesi hizmete açılırken, 14'ünün yapımı sürüyor.

EĞİTİM: 2002-2003 eğitim–öğretim yılında 586 bin 680 olan öğretmen sayısı, 2021-2022 döneminde 1 milyon 171 bin 891'e yükseldi.

İHRACAT: Türkiye 2021'de yüzde 11 büyüdü, ihracatımız yüzde 32.8 artışla 225 milyar dolar oldu. 2022'nin ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.
Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunu bugün açıklıyor
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