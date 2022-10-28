Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da Didim Sedef koy mevkiinden lastik botla açılarak Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.İHA'nın aktardığına göre emniyetteki işlemleri yapılan göçmenler, Aydın İlk Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.