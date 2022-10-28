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Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı

Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 53 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ekleme: 28.10.2022 - 14:14 Güncelleme: 28.10.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da Didim Sedef koy mevkiinden lastik botla açılarak Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Aralarında kadın ve çocuklar yer alıyor
Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkartılmasının ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler
İHA'nın aktardığına göre emniyetteki işlemleri yapılan göçmenler, Aydın İlk Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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