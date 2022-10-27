  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 18,68 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, SAHA EXPO'da açıklamalarda bulundu. 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki gösteren İnce 'Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz, Libya'da olmayı doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz
Ekleme: 27.10.2022 - 18:47 Güncelleme: 27.10.2022 - 19:08 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce SAHA EXPO'da Gündeme Dair Her Şey'e özel açıklamalarda bulundu. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lar hakkındaki Jitem açıklamasına tepki gösteren Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

'Asfaltın altına mayın döşeyip yoldan geçenleri patlatan, öğretmeni, doktoru öldüren ne atacaktık? Gül mü atacaktık? Tabi bomba atacaktık'

Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz

Muharrem İnce sözlerine şöyle devam etti:
'Diğer bir konu ise yerli olmak milli duruşu olmak.

'Ne yazık ki Azerbaycan'a yardım ettik' diyenlerden değiliz biz. 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlerden değiliz. Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz, Libya'da olmayı doğru buluyoruz.

Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz

'ERDOĞAN AZ BİLE YAPMIŞ'

Azerbaycan'a ilişkin yardımlara değinen İnce, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a az yardım yapmış. Biz Cumhurbaşkanı olsaydık daha fazla yardım ederdik. Azerbaycan'a neden daha fazla yardım yapmamış. Bu konuda kim bir iş yapmışsa, siyasi görüşüne bakmaksızın, akrabalık ilişkisine bakmaksızın ben işine, teknolojisine bakarım. Benim cumhurbaşkanlığımda da bu işleri daha fazla destekleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz

TSK'YA İFTİRAYA TEPKİ

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik açıklamalarıyla ilgili, 'Saçmalık, bu PKK'ya ve terör örgütlerine hizmet etmektir. Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. TSK, PKK ile en ateşli çatışmaların yaşandığı günlerde bile buna tenezzül etmedi. Bu tür insanlar terör örgütünün destekçileridir. Bu saçmalıklara ayıracak zamanımız yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, askerlerimizin moralini bozacak, onları dünyaya şikayet edecek, bu tür saçmalıkları ve ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst olur, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO diplomasisi: Art arda kritik görüşmeler gerçekleştirecek
Sarıgül'den Fatih Terim çağrısı...
Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan güçlü bir lider, Türkiye bizim için güvenilir bir ortak
Vladimir Putin'den flaş nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!
Muharrem İnce'den 'Ne işimiz var Libya'da' diyenlere tepki: Biz Mavi Vatan'ı destekliyoruz
Bartın'daki maden faciasına ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
Acı gerçeği itiraf ettiler: Alman ekonomisi resesyonda
CHP’den Mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar
Bekir Bozdağ: TTB ve TMMOB için çalışmalarımız var
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Binali Yıldırım taburcu oldu! Canlı yayında önemli açıklamalar
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve büyüme mesajı!
Bursa’daki bombalı eylemin failini CHP üyeleri saklamış! Operasyonun detayları ortaya çıktı
HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir'den TBMM'deki odasında PKK provokasyonu! Terörle mücadele bütçesini yediremediler .
Hızlı tren ve seraları hedef alacaktı: PKK’lı Ahmet Kunak’ın itirafları kan dondurdu
Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Fuat Oktay'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki! 'Kimse cüret edemez'
Amasya Valiliği: Ümit Özdağ'ın açıklamaları yalan ve iftira
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Tayyip dede gereğini yaptı

Tayyip dede gereğini yaptı

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

DNA testiyle 186 milyonluk miras şoku! Türkiye'de bir ilk

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Eşi vefat eden kadınlara konut desteğinin şartları belli oldu

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erzurum'da genç kızı taciz eden şahıs darbedildi

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor

Erdoğan müjdesini verdi gece yarısı harekete geçildi: 7 tonluk beton bloklar kaldırılıyor