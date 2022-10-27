Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.BİLECİK 9°C, 19°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 13°C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 13°C, 22°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 14°C, 21°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 11°C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 14°C, 26°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 8°C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutluANTALYA 18°C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıISPARTA 6°C, 23°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA 6°C, 19°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 7°C, 18°CAz bulutluKAYSERİ 1°C, 19°CAz bulutlu ve açıkKONYA 7°C, 19°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıSİNOP 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT 8°C, 17°CParçalı bulutluTRABZON 15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 2°C, 15°CParçalı bulutluHAKKARİ 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKARS 0°C, 14°CParçalı bulutluVAN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıŞANLIURFA 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı