Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı!
Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken bazı iller için yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre perşembe günü görülecek yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da yağmur görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Ekim hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BİLECİK 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 18°C
Az bulutlu
KAYSERİ 1°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
VAN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı