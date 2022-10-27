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iPhone fabrikasında üretimi durduracak gelişme: Binlerce işçi karantinada...

Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği fabrikada koronavirüs tehlikesi nedeniyle 300 bin işçi karantina altına alındı. Çin'deki fabrikada yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı da belirtildi. İşte detaylar...

Ekleme: 27.10.2022 - 21:22 Güncelleme: 27.10.2022 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
iPhone fabrikasında üretimi durduracak gelişme: Binlerce işçi karantinada...Çin'de Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden olan, Tayvanlı Foxconn şirketinin Hınan eyaletindeki fabrikasında Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan salgın koruma tedbirleri işçilerin günlük yaşamını zora soktu.

Cıngcou şehrindeki üretim tesisinde salgın tedbirleri ve hareket kısıtlamalarının yarattığı sıkıntılar, Çin'de sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla gündeme geldi.

iPhone fabrikasında üretimi durduracak gelişme: Binlerce işçi karantinada...

Paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste ekimin ilk haftasından itibaren 'kapalı devre' üretime geçildiği, kampüsün etrafının metal bariyerlerle kapatıldığı, yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin kampüste yalnızca belirli güzergahları kullanarak yurtlarına gitmelerine izin verildiği iddia edildi.

Salgın koruma tedbirlerinin uygulanmasındaki ihmallere dikkat çekilen paylaşımlarda, fabrika yönetiminin vakalara zamanında müdahale etmediği, Kovid-19 tespit edilenlerin işçilerin yurt odalarında tecrit edildiği, bir grup işçinin ise yapımı henüz tamamlanmayan bir yurt binasında karantinaya alındığı öne sürüldü. Karantinadaki işçiler yeterli gıda ve sağlık bakımı sağlanmadığından yakınırken sosyal medyada sorunları dile getiren paylaşımlar sansürlendi.

iPhone fabrikasında üretimi durduracak gelişme: Binlerce işçi karantinada...

Foxconn, yaptığı açıklamada, 'az sayıda çalışanın salgından etkilendiğini' doğrularken tedbirlerin yerel salgın koruma politikaları uyarınca alındığını savundu.

Açıklamada, 'Salgından etkilenen az sayıda çalışan için Foxconn, yerel salgın önleme politikalarına uygun olarak, maddi ihtiyaçlar, psikolojik destek ve hızlı geri bildirim dahil yaşamı idame için gerekli güvenceleri sağlamaktadır.' ifadesine yer verildi.

Apple, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

iPhone fabrikasında üretimi durduracak gelişme: Binlerce işçi karantinada...

Foxconn'un fabrikasının bulunduğu 10 milyonluk Cıngcou şehrinde son 24 saatte 3'ü hastalık belirtisi gösteren 26 vaka tespit edilirken, işçilerin bu toplama dahil edilip edilmediği bilinmiyor.

Vaka sayısı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in 'sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerindeki ısrar edeceğine işaret ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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