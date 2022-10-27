Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu...

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ile telefonla görüşerek, başsağlığı dileklerini iletti. Şehit babası Nazmi Bozkurt da Başkan Erdoğan'a 'Vatan sağ olsun. Biz de canımızı feda etmeye hazırız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin' dedi.