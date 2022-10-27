Adli Tıp Kurumu rapor vermişti: Eski HDP'li Aysel Tuğluk tahliye edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının verdiği rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi. Tuğluk kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

Eski HDP'li Aysel Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.