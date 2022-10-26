Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler! 'Zonguldak Valisi kim ya'

Bartın'daki maden faciasında 41 işçinin hayatını kaybetmesi sonrası 29 Ekim'de Zonguldak'ta düzenlenmesi planlanan Edip Akbayram konseri iptal edildi. Valilik kararını eleştiren FOX TV spikeri Selçuk Tepeli Zonguldak Valisi için skandal ifadeler kullandı. Canlı yayında avazı çıktığı kadar bağıran Tepeli, "Zonguldak Valisi kim ya" dedi.

Zonguldak Valiliği Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği konseri Bartın'da 41 madencinin yaşamını yitirdiği kaza nedeniyle iptal etti.Bu haberi duyuran FOX TV spikeri Selçuk Tepeli, canlı yayında skandal ifadeler kullandı.Zonguldak Valisine hadsiz sözlerle tepki gösteren Tepeli, “Bu ülkenin valisi olarak sen bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın, konser iptal ediyorsun. Zonguldak Valisi kim ya?” dedi.KAMERAYA BARDAK FIRLATMIŞTISelçuk Tepeli daha önce de çiftçilerle ilgili bir haberden sonra sinirlenerek önündeki bardağı kameraya fırlatmıştı.