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Şehit madencinin ismi oğluyla yaşayacak

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden şehit madenci Selçuk Ayvaz’ın 3’üncü evladı dünyaya geldi. Eşini kaybeden acılı anne yeni doğan bebeğine babasının isteği olan Sungur isimiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavsiyede bulunduğu Selçuk ismini verdi.

Ekleme: 26.10.2022 - 10:02 Güncelleme: 26.10.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Şehit madencinin ismi oğluyla yaşayacak
14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında -300 kotunda meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası şehit madenci Selçuk Ayvaz'ın 3'üncü evladı dünyaya geldi.

Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeği taburcu edildi. Meydana gelen kazanın ardından acılı aileye taziye ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine şehit madencinin eşi Elif Ayvaz bebeğine Sungur Selçuk ismini verdi.

Maden kazasını televizyondan öğrendiklerini ve eşinin kazanın olduğu gece vardiyadan çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacağını söyleyip, "Ben kazayı televizyondan öğrendim. Normalde eşim raporluydu işe gitmemişti 3 gün. O gün raporu bitti. Cuma günü gitti işte. Bekledik hani önemli bir kaza değil dediler. Doğum iznine çıkacaktı zaten onu bekliyorduk. Bir hafta sonradan doğum günü belli olacaktı sezaryenle olacağı için." Dedi.

Şehit madenci eşinin bebeğine Sungur ismini vermek istediğini de kaydeden Elif Ayvaz, "Eşimin isteği Sungur'du. Hani böyle muallakta kalmıştık. Biz başka bir isim istiyorduk. O kendi istediği isim olsun istiyordu. Onun istediği olacaktı. Hem onun istediği oldu hem de kendi adı olmuş oldu yani. Sungur Selçuk koyduk ismini." İfadelerinde bulundu.
Doğum sonrasında yaşadığı duygusal anları da gözyaşları içinde anlatan Ayvaz, "İlk baba alır kucağına, bizim babamız yok maalesef. Normalde babaya verilir. Baba olmayınca kimseye vermezler çocuğu doğumdan sonra. Kızımda öyle olmuştu. Babayı aramışlardı o geç kalmıştı biraz. Öbürleri biraz babayla vakit geçirdi ama Sungur Selçuk'un hiç baba hatırası yok, baba kokusu yok." şeklinde konuştu.

Şehit madencinin 5 yaşında Mustafa Asaf ve 3 yaşında Asel Meva isimli 2 çocukları bulunuyordu.
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