Osmaniye'de günlerdir süren yangından güzel haber

Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de başlayan yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği yangına, iki gün boyunca havadan müdahale edildi.Yer ekiplerinin de dün ulaşabildiği bölgede söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü.Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteklerindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de yangın çıkmıştı. Sarp arazi yapısı nedeniyle yangına havadan müdahale edilmişti. Yer ekipleri yangın bölgesine dün ulaşmıştı.