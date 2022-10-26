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HDP ve İyi Parti Brüksel'de bir araya geldi

"HDP ile aynı masada bulunmayız" açıklaması yapan İyi Parti'nin, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un daveti üzerine, HDP'yle Brüksel'de buluşması dikkat çekti.

HDP ve İyi Parti Brüksel'de bir araya geldi
Ekleme: 26.10.2022 - 10:03 Güncelleme: 26.10.2022 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
HDP ve İyi Parti Brüksel'de bir araya geldi
Seçimlere kısa bir süre kalmışken muhalefet partilerinin yurt dışı ziyaretleri devam ediyor.

6'lı masayı oluşturan CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve masanın gizli ortağı HDP, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor'un daveti üzerine Brüksel'de buluştu.

Toplantıya, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım katıldı.

'Samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk'
Amor görüşmeye ilişkin, 'Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk.' açıklamasını yaptı.

Yurt dışında bir araya geldiler
6'lı masada HDP'nin olmadığını ve hiçbir zaman HDP ile aynı masada bulunmayacağını söyleyen İyi Parti'nin, yurt dışında böyle bir toplantıya katılması dikkat çekti.

'HDP'nin olduğu masaya oturmayız'
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir.' açıklamasıyla ilgili olarak, 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz.' diye konuşmuştu.
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