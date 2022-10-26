Fas'ta terör eylemi hazırlığındaki 5 DEAŞ mensubu yakalandı

Fas, ülkenin çeşitli bölgelerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Adli Araştırmalar Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Fas İstihbaratı tarafından verilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarla 5 teröristin yakalandığı belirtildi.Yaşları 20 ile 45 arasında değişen teröristlerin 'kamu düzenini bozmayı hedefleyen bireysel ve toplu eylem hazırlığı içerisinde oldukları' ifade edildi.Yakalananlar arasında patlayıcı düzenek kurmak için eğitim alanların da bulunduğu aktarılırken, operasyonlar neticesinde, silah, mühimmat, kesici aletler ve dijital ekipmanlar ele geçirildiği kaydedildi.Fas'ta son olarak 4 Ekim'de düzenlenen DEAŞ'a yönelik terör operasyonunda 2 kişi yakalanmıştı.