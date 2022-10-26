CHP'li Özel'in Fincancı'nın TSK'ya iftira attığı PKK kanalına konuk olduğu ortaya çıktı!

PKK yayın organında TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. 'Terör propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınan TTB Başkanı'na destek veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de Fincancı'nın katıldığı PKK kanalına katıldığı ortaya çıktı. Fincancı ve Özel'in konuk olduğu 'Medya Haber' isimli kanal, terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimleri ağırlamasıyla biliniyor.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atmasının ardından bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.'Terör propagandası yapmak' suçundan gözaltına alınan Fincancı'ya HDP'nin yanı sıra CHP'den de destek geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fincancı'nın gözaltına alınmasının 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.CHP'DEN FİNCANCI'YA TAM DESTEKÖzel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB'ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.Asla kabul edilemez!'ÖZGÜR ÖZEL PKK YAYIN ORGANINDAÖte yandan TTB Başkanı'na desteğini esirgemeyen Özgür Özel'in de Fincancı'nın katıldığı PKK kanalı 'Medya Haber'e katıldığı ortaya çıktı.Yurt dışında yayın yapan 'Medya Haber' isimli kanal, terör örgütü elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi isimlere mikrofon uzatmasıyla biliniyor.