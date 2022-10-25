Esenler'de uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi!

Esenler'de bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 300 bin uyuşturucu hap, 11 bin lira, 2 cep telefonu ele geçirilirken 1 kişide gözaltına alındı.

Esenler'de bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 300 bin uyuşturucu hap, 11 bin lira, 2 cep telefonu ele geçirilirken 1 kişide gözaltına alındı.Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim Salı günü saat 19.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi Giyimkent Caddesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Evde yapılan aramalarda 300 bin uyuşturucu hap ile 11 bin lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.Y. (48) polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.