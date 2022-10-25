  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,32 - 18,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zincirleme trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 25.10.2022 - 22:06 Güncelleme: 25.10.2022 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de zincirleme kaza: 6 yaralıAlınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir kara yolu Çamlıbel Mahallesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen tıra, Recep S. yönetimindeki tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsesindeki malzemeler etrafa saçılan ve hareket eden tır, önündeki araçlara çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada Recep S. ve diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç hayatını kaybetti!
Türk televizyonculuğunda ilklerin ismi oldu... Halit Kıvanç kimdir?
Kabaktepe'den İmamoğlu'na üslup tepkisi: Orada 'lan' diye nasıl konuşursunuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Charles ile görüştü: İş birliği vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti!
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Meral Akşener ikna edilmiş, Kılıçdaroğlu kesin aday
Altılı masanın gizli ortağı HDP resti çekti: Aday belirleme çalışmalarına başladık
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yapılan saldırıya arka çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ekonomi diplomasisi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den 'tahıl koridoru' açıklaması...
Bakan Soylu: Bir PKK'lı teröristi ikna ederek adalete teslim etmek üzere Cezayir'den getiriyoruz
Ankara’daki temel atma töreni öncesi vatandaşlar cumhurbaşkanına karanfil yağdırdılar
Biden bu sefer de Beyaz Saray’ın yolunu şaşırdı: Korumaları 'bu taraftan' diyerek uyardı
Bakan Karaismailoğlu: Skuter için yeni tedbirler alınacak
Ömer Çelik: Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz
FETÖ’cülerle irtibatı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu’nun avukatından küstah savunma
Sosyal konutta tarihi gün! Dev projede ilk temel atılıyor
Bakan Murat Kurum TOKİ temel atma töreninde konuştu
Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji yeni raporu yayımladı: Kar ve sağanak uyarısı!

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Ehliyet değiştirme ücretleri açıklandı

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli: İsminde Osmanlı detayı

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Deli: İsminde Osmanlı detayı

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak