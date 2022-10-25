Balıkesir'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çanakkale-İzmir kara yolu Çamlıbel Mahallesi'ndeki kavşakta trafik ışıklarında bekleyen tıra, Recep S. yönetimindeki tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsesindeki malzemeler etrafa saçılan ve hareket eden tır, önündeki araçlara çarptı.5 KİŞİ YARALANDIKazada Recep S. ve diğer araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.1 KİŞİNİN DURUMU AĞIRYaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü Recep S'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.