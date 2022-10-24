Van’da el bombası ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda el bombası, gümrük kaçağı malzeme ve sahte belge ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada,denildi.