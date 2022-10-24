  • USD: 18,58 - 18,62
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TBMM Başkanı Şentop Zambiya Milli Günü'nü kutladı...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zambiya Milli Günü'nü kutladı.

Ekleme: 24.10.2022 - 18:47 Güncelleme: 24.10.2022 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop Zambiya Milli Günü'nü kutladı...
Şentop, milli günleri dolayısıyla Zambiya Ulusal Meclis Başkanı Nelly Mutti'ye tebrik mektubu gönderdi.

Zambiya Milli Günü'nü kutlayan Şentop, Türkiye'nin, Zambiya ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirtti.

İki ülke parlamentoları arasındaki temas ve ziyaretlerin gelecek dönemde de Zambiyalı mevkidaşının katkılarıyla tesis edilmesini ümit ettiğini ifade eden Şentop, "Zambiya'nın Milli Günü dolayısıyla dost ve kardeş Zambiya halkını Türk milleti ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Frontex'ten Yunanistan'la suç ortaklığı itirafı...
Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken paylaşım! Video ile onlara seslendi
Binali Yıldırım Azerbaycan'da kaza yapmıştı! Çelik detayları açıkladı: Takla attı ve kayalıklara çarptı
TOGG'un fabrika açılışına davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu daveti geri çevirdi
CHP'li Özgür Özel HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerini referans alarak Kılıçdaroğlu'na destek istedi: Kemal Bey her kesime iyi gelecek bir isim
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Cemevi kanununa CHP'den itiraz: Laikliğe aykırı!
Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?
CHP Tekirdağ'da toplu istifa şoku!
Avrupalı heyete tokat gibi sözler! 'Bir kere onlarla konuştunuz mu?'
Karamollaoğlu'ndan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Sadece 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi
Aile Bakanlığı açıkladı: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği!
Almanya'dan geri adım: Yeniden kullanmalıyız
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor
PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu 'İBB yarım bıraktı biz devraldık'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Milyonlarca kişi indirmiş: Virüslü uygulamaları kullanıyorsanız hemen silin

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni hakkında flaş gelişme

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak: Son gün 1 Kasım

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak

İstanbul'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat: Kesinti 10 saati bulacak