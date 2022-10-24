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Libya DYK Başkanı Mişri: Asker kökenlilerin devlet başkanlığı engellenmeli

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, çifte vatandaşlık sahibi olanlar ve asker kökenlilerin devlet başkanı adaylığının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Ekleme: 24.10.2022 - 21:04 Güncelleme: 24.10.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Libya DYK Başkanı Mişri: Asker kökenlilerin devlet başkanlığı engellenmeli
Trablus merkezli El-Ahrar televizyonuna konuşan Mişri, ülkedeki siyasi güçlerin seçimlerin en kısa sürede yapılması konusunda hemfikir olduğunu belirterek, "Ancak bunun için barışçıl bir anayasal temel hazırlanmalı ve tüm ülkeyi temsil eden birleşik bir hükümet kurulmalı." dedi.

Çifte vatandaşlık sahibi olanlar ile askeri kökenlilerin devlet başkanlığı adaylığı konusunda anayasal sürecin henüz tamamlanmadığını söyleyen Mişri, "Asker kökenlilerin adaylığı dışında diğer bütün konularda fikir birliği var ve benim siyasi görüşüm, görevlerinden yıllar önce istifa etmedikleri sürece askeri kökenlilerin devlet başkanı adayı olamayacağı yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.
Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.
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