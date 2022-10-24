  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

81 ilde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı

Türkiye genelinde, mal ve hizmet satımıyla halkı rahatsız eden kişiler ve dilencilere yönelik eş zamanlı uygulamada, 421 aranan kişi yakalandı, 52 kişi gözaltına alındı, toplam 113 kişiye adli, 476 kişiye idari işlem yapılırken; 263 bin 790 TL idari para cezası uygulandı.

Ekleme: 24.10.2022 - 11:44 Güncelleme: 24.10.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
81 ilde eş zamanlı uygulama: 52 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, eş zamanlı 'Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama' yapıldı. 11 bin 21 ekip, 131 dedektör köpek ve 36 bin 752 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 421 aranan kişi yakalandı, 52 kişi gözaltına alındı, 113 kişiye adli işlem yapıldı. 21 kişiye fuhuştan, 197 kişiye dilencilikten, 14 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 244 kişiye diğer kabahatlerden olmak üzere toplam 476 kişiye idari işlem yapıldı ve toplam 236 bin 790 TL idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 123 bin 419 araç kontrol edildi, 2 bin 619 araca idari para cezası uygulandı, 387 araç trafikten men edildi, 27 aranan araca el konuldu, 1 milyon 931 bin 603 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 11 mermi/av tüfeği kartuşu, 6 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve 151 paket kaçak sigara ele geçirildi.
CHP Tekirdağ'da toplu istifa şoku!
Avrupalı heyete tokat gibi sözler! 'Bir kere onlarla konuştunuz mu?'
Karamollaoğlu'ndan altılı masaya aday vetosu: Masada böyle biri var demek kolay değil
İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Ünal milyonluk daireyi harabeye çevirdi! Ev sahibi içeri girince şoke oldu!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü açıklaması: Sadece 24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi
Aile Bakanlığı açıkladı: Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği!
Almanya'dan geri adım: Yeniden kullanmalıyız
TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor
PKK'nin sözde tabur komutanı Eyyüp Yakut öldürüldü
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu 'İBB yarım bıraktı biz devraldık'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
PKK ve FETÖ Köln’de el ele! Baş konuk PKK avukatı Şebnem Korur Fincancı
Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü
Başkan Erdoğan, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı’nda gençlerle buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluşmasında açıkladı: Muhafazakar devrimci kime denir?
İngiltere’nin eski Başbakanı Boris Johnson, Lizz Truss’ın istifa etmesi ile yeniden başlayan başbakanlık yarışından çekildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Silvan'da vatandaşlarla bir araya geldi: ATAK pilotlarını selamladı
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan zehir zemberek sözler: Altılı masa yamalı bohça gibi, yedi aydan beri bir tane aday çıkartamıyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda barış mümkün
Uygun fiyata ev ve arsa: TOKİ projesinde yol haritası belli oldu
Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı ve sağanak uyarısı: Kuvvetli geliyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Sokak köpekleri küçük çocuğa dehşeti yaşattı: Kanlar içinde yatıyordu

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu