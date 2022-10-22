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Trabzonspor Sivasspor'u tek golle geçti! Yenilmezlik serisi 5 maça çıktı...

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor’u ağırladı. Zorlu maçta Trabzonspor, rakibi Sivasspor’u Marek Hamsik’in attığı tek golle 1-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Sivasspor’un 2 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Trabzonspor bu galibiyetle birlikte ligde 2. sıraya yükseldi.

Ekleme: 22.10.2022 - 19:35 Güncelleme: 22.10.2022 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor Sivasspor'u tek golle geçti! Yenilmezlik serisi 5 maça çıktı...Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin son şampiyonu Trabzonspor evinde ligin formda takımı olan Sivasspor'u ağırladı. Zorlu ve tempolu maçta Trabzonspor rakibi Sivasspor'u Marek Hamsik'in tek golüyle 1-0 mağlup etti. Puanını 21'e çıkaran Trabzonspor ligde ikinci sıraya yükseldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sivasspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

HAMSİK BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Marek Hamsik ise bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır ise kurtarışlarıyla maçta öne çıkan isim oldu. Sivasspor'da N'Jie'nin ilk yarıdaki şutu üst direkten döndü.

UĞURCAN ÇAKIR MAÇTA KURTARIŞLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Son iki Süper Lig maçında 11 kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır (5 vs Sivasspor & 6 vs Beşiktaş), sezonun ilk yedi karşılaşmasında ortalama 2 kurtarış yapabilmişti (7 maçta 14 kurtarış).

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın şutunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinden Hamsik, düzgün bir vuruşla kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi: 1-0

15. dakikada Njie'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kontrol etti.

17. dakikada Njie'nin uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

21. dakikada Saba'nın pasında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Njie'nin kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan kapanarak tehlikeyi önledi.

30. dakikada Yatabare'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çelmeyi başardı.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

49. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi.

52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

66. dakikada Saba'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti.

71. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önledi.

87. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, tek değişikliğini yerli oyuncu tercihinde yaptı. Avcı, Abdülkadir Ömür'ü yedek kulübesine çekerken forvette Gomez'in yanında Umut Bozok'u sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımda kart cezalısı Yusuf Yazıcı ile sakatlıkları bulunan Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan, maç kadrosunda yer almadı. Demir Grup Sivasspor'da ise geçen haftaki kadrodan sakatlanan Robin Yalçın'ın yerine Charilaos Charisis forma giydi.

Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki statta geniş boşluklar olduğu gözlendi. Az sayıda Demir Grup Sivasspor taraftarı da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verdi.


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