Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde 9 Ekim Pazar gecesi gerçekleşen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği patlamada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Binanın ikinci katında yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Karahan'ın yol açtığı ve yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili detaylı bir inceleme yapıldı.İddiaya göre; kendisiyle birlikte iki komşusunun ölümüne yol açan Mustafa Karahan, TİKKO Davası'ndan yedi yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı ve 1989 yılında yasa dışı yollarla İsviçre'ye gitti. Mustafa Karahan, kaçtığı İsviçre'nin başkenti Bern'deki 'Safari' isimli Türk restoranında 27 Temmuz 1998 tarihinde dört kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının ardından Türkiye'ye kaçtı.Tabancalarla ve uzun namlulu silahlarla restoranı yaylım ateşine tutan ve dört kişiyi öldüren dört maskeli saldırgandan biri olan Karahan, ihbar üzerine 28 Kasım 2012 tarihinde Türkiye'de yakalandı ve tutuklandı. Yakalanmasından ise kardeşi olan Zeynel Karahan'ı sorumlu tuttu ve ondan intikam almak istedi. Sekiz yıl cezaevinde kalan, Pandemi'de serbest kalan ve tesisat işleriyle uğraşan Karahan kardeşinden intikam almak istedi.ÖZBEKİSTAN'LI ARKADAŞI ANLATTIİstanbul Kadıköy'deki patlamada yaralanan ve Mustafa Karahan ile birlikte tesisatçılık yapan Özbekistan uyruklu Anvarjon Kadirov ifadesinde Karahan'ın kardeşine duyduğu kini ve intikam planını anlattı. Yaşamını yitiren Karahan'ın yakın çevresine ve kendisine sürekli olarak kardeşini öldürmeyi planladığını anlattığını belirten Anvarjon Kadirov verdiği ifadesinde 'Tesisat işleri yapıyor ve birlikte çalışıyorduk.Psikolojisinin bozuk olduğunu fark edince kendisinden uzaklaşmaya başladık. İş dışında görüşmüyorduk. Görüştüğümüzde bizlere ailesi ve kardeşine kardeşine karşı duyduğu nefreti dile getiriyordu. Kardeşini öldürmek istediğini ve bir gün öldüreceğini söylüyordu. Çevresindeki insanlara bahsettiğini duyduk' dedi.BİR YILDIR PATLAYICILARI BİRİKTİRMİŞİddialara göre şeker hastası olan Mustafa Karahan, bir yıldır evde patlayıcı maddeler saklıyordu. O ayrıntı da; patlamada 10 yaşındaki kızını ve 68 yaşındaki babasını kaybeden Özbekistan uyruklu Anvarjon Kadirov'un ifadesine yansıdı. Mustafa Karahan, patlayıcılar imal ederek iddialara göre Balıkesir'de annesiyle birlikte yaşayan kardeşi Zeynel Karahan'ı imal ettiği bombayı kargo paketi ile kendisine göndererek öldürmeyi planladı fakat uzun süredir evde depoladığı patlayıcıların imalatını yaparken yaşanan patlamada hayatını kaybetti.Anvarjon Kadirov ifades,nde Karahan için 'Sürekli patlayıcı biriktiriyordu' dedi. Olayın perde arkasının aydınlanmasıyla birlikte terör şüphesi ortadan kalktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın ardından yaptığı açıklamada; 'Yaptığımız çalışmalarda bir terör bağlantısı şu an için göremedik. Soruşturma yürütülüyor ve 30'a yakın kişinin ifadesi alındı' demişti.POTASYUM NİTRAT, TNT, PİCRİC ASİT...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamanın gerçekleştiği adreste bulunan malzemelerin maytap başta olmak üzere farklı maddelerden oluşan 'Piroteknik' malzemeler olduğunu vurgulamıştı. Evde bulunan piknik tüpünün de olayda patladığı bilgisine ulaşıldı. Üst katın tavanının alt kata, patlamanın yaşandığı dairenin zemininin ise alt kata çöktüğü adresten, patlamada yaşamını yitiren Mustafa Karahan'a ait olduğu iddia edilen ve namluları açılarak gerçek silaha dönüştürülmüş iki kuru sıkı tabanca çıktığı iddia edildi.Adresten ve özellikle duvarlardan alınan örnekler detaylı bir şekilde incelendi. Duvarlardan alınan örneklerle birlikte TNT, Picric Asit, Potasyum Nitrat ve benzeri patlayıcı maddeler tespit edildi. Adreste ayrıca iki ucu kesilmiş oksijen tüplerine benzeyen iki uzun borunun içerisinde patlayıcı maddeler, maytap, havai fişek ve benzeri 'Piroteknik' malzemeler de bulunduğu öğrenildi.