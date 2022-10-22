  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

28 tabip odasından Başkan Fincancı’ya sert tepki: Derhal istifa et

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, ‘PKK ile mücadelede TSK kimyasal silah kullandı’ iftirasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Tabip odaları ve doktor örgütleri yayımladıkları ortak bildiriyle Başkan Fincancı’yı istifaya davet etti

28 tabip odasından Başkan Fincancı’ya sert tepki: Derhal istifa et
Ekleme: 22.10.2022 - 11:08 Güncelleme: 22.10.2022 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
28 tabip odasından Başkan Fincancı’ya sert tepki: Derhal istifa et
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), 'kimyasal silah' iftirasına tepki yağıyor. Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken 28 tabip örgütü yayınladıkları ortak bildiriyle TTB Başkanı Fincancı'yı istifaya davet etti. Afyon, Aksaray, Amasya, Denizli, Giresun, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Erzurum, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Iğdır, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Artvin, Sakarya, Samsun, Tokat, Yozgat ve Zonguldak Tabip Odası ile İzmir Hekim Güç Birliği Grubu ve Tabip-Sen'in ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi:



"Türk devletinin bekasına kastetmek amacıyla ülke sınırlarımız dışındaki düşmanlarımız tarafından kurulan terör örgütüne karşı, gücünü bu asil milletin sinesinden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı meşru müdafaayı, iftiralar atarak karalayan zihniyeti şiddetle kınıyor, TTB Başkanı'nı derhal istifaya davet ediyoruz." Kocaeli Tabip Odası da Fincancı'nın sözlerini kınadıklarını beyan etti.


SİYASİLER TEPKİLİ

TSK envanterinde kimyasal silah olmadığını hatırlatan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Olmayan şeyi nasıl kullanacağız?" diyerek tepki gösterdi. Bakan Akar, uluslararası hukuk ve uluslararası hukukun ötesinde inanç ve değerlerimize atıfta bulunarak mesnetsiz sözler için "Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan büyük bir iftira" ifadesini kullandı. Akar; konuyla ilgili şikâyetlerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek hukuki sürecin başlatıldığını aktardı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar" dedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Daha önce defalarca kapatılması gerektiğini söylediğimiz TTB'nin Başkanı Şebnem Korur Fidancı'nın bölücü terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'ye iftira atması, bu konuda MHP'nin ne derece haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" diye konuştu. Doktor Huriye Tezgelen de, "Görüntülerden, öyle bir izlenim edindim demek bilim adamlığıyla bağdaşan bir durum değil. Bu tam bir terörist zihniyet uydurmasıdır. Murat Karayılan'ın iddialarını istinaden böyle konuşuyor" ifadelerini kullandı.
Dağda terörist, şehirde öğretmen! Şanlıurfa'da yakalanan PKK/YPG'li terörist tutuklandı
Terör saldırısı için İstanbul’a geldi! Üzerinde Karayılan'ın talimatları çıktı
'Yunanistan'ın gözü Türkiye'de!' Bu kez de İsrail ile anlaştı: İşte Yunanistan'ın yeni hamlesi
28 tabip odasından Başkan Fincancı’ya sert tepki: Derhal istifa et
2 polisimizi şehit etmişti! O hain yakalandı
Yunan belgelerinde Osmanlı’ya övgü
İsveç Başbakanı Kristersson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: PKK'yla mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz
Muharrem İnce ile Ümit Özdağ ittifaka hazırlanıyor...
Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret...
Bakan Çavuşoğlu: BM, yeni sorunlara maalesef cevap veremiyor
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'de yatırımlar artarak devam ediyor
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Latif Şimşek’i darp eden DP Milletvekili Enginyurt hakkında fezleke
Başkan Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuşuyor.
Altılı masa canlı yayında birbirine düştü: İnsanlar 'PKK savunucularıyla mı yürüyorsunuz' diyor buna müsaade etmem
MHP'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Kandilin şubesi gibi çalışıyor
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
Bakan Kirişci 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
Hollanda medyası gerçeği Avrupa'nın yüzüne vurdu: Yunanistan ihlallerini gizlemek için Türkiye'yi suçluyor
Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Kadıköy'deki patlamadan kargolu intikam planı çıktı!

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Yerli ve milli Hürjet ilkleri sevdi! MMU için de harekete geçildi

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu