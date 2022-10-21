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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nu tiye alan İYİ Partili Ahmet Erozan çark etti: Sözlerim ona değildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönüşen ABD ziyareti ile, "Biz ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" diyerek alay eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, CHP kanadından gelen tepkilere daha fazla dayanamadı ve 24 saat geçmeden çark etti. Sözlerinin bağlamında koparıldığını öne süren Meral Akşener'in yardımcısı, "Sözlerim Sayın Kılıçdaroğlu'na değildi" dedi.

Kılıçdaroğlu'nu tiye alan İYİ Partili Ahmet Erozan çark etti: Sözlerim ona değildi
Ekleme: 21.10.2022 - 09:30 Güncelleme: 21.10.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nu tiye alan İYİ Partili Ahmet Erozan çark etti: Sözlerim ona değildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında, yanındaki gazetecileri de atlatarak 8 saat boyunca ortadan kaybolmuştu. CHP liderinin, kaybolduğu vakitte 'hamburger yemeye gittiği' iddia edilmişti.

KILIÇDAROĞLU'NU TİYE ALMIŞTI...

Kılıçdaroğlu'nun 'icazet seferi' sonrasında İYİ Parti kanadı, Meral Akşener'in adaylığı konusunda kampanyalara girişmişti. CHP'nin ardından ABD'ye giden İYİ Parti heyetinde yer alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" diyerek Kılıçdaroğlu'nu tiye almıştı.

"MİLLETVEKİLİ OLMANIZI KILIÇDAROĞLU'NA BORÇLUSUNUZ"

İttifakta yeni krize yol açan bu göndermeye CHP kanadından cevap gecikmedi. İBB ve Bakirköy CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Erozan'ın yapmış olduğu göndermenin diplomatik nezakete ve masa kurallarına sığmadığını belirterek "Sayın Büyükelçi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığınız Hamburger göndermesi diplomatik nezakete de, masa hukukuna da sığmaz. Ayrıca bugün Milletvekili olmanızı Kılıçdaroğlu'na borçlusunuz. Yoksa hayatınıza Emekli Büyükelçi olarak devam edecektiniz." dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE ALAY EDEN EROZAN ÇARK ETTİ: ONA DEMEDİM

Erozan, 24 saat sonra yaptığı yeni açıklamada, sözlerinin Kılıçdaroğlu'na yönelik olmadığını söyleyerek geri adım attı.

Aynı zamanda Akşener'in yardımcısı da olan Erozan, "Yetti artık demenin zamanı geldi..! Sayın Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'aydı sataşmam… 'Hamburger yemek için ABD'ye gitmeye gerek yoktu' dediği için ben Erdoğan'a 'Buraya hamburger yemeğe gelmedik' dedim." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ YARKADAŞ'A GÖNDERME:

Sözlerinin devamında, CHP'li Barış Yarkadaş'a da gönderme yapan Erozan, "Bana soru soran yok ama bilgi sahibi olmadan yorum yapan çok" diye konuştu.

YARKADAŞ NE DEMİŞTİ?

Yaşananlar CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ı oldukça sinirlendirmişti. Yarkadaş, İYİ Parti'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çok nezaketsiz davrandığını vurguladı.

Yarkadaş "Alay etmek size yakışıyor mu?" diyerek sitem ettiğini paylaşımının devamında, şunları söyledi:

"1- Kemal Bey'in böyle bir sözü yok.

2- Olsa bile bununla alay etmek size yakışıyor mu?

3- Siyaset her şeyden önce nezaket sanatıdır.

4- İYİ PARTİ, CHP'yi sistematik bir şekilde örseliyor."
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