Hindistan'da askeri helikopter düştü: 5 kişi öldü!

Hindistan'ın Arunachal Pradeş eyaletinde düşen askeri helikopterdeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olay, Hindistan'da bir ayda gerçekleşen üçüncü helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'ın Arunachal Pradeş eyaletine bağlı Upper Siang bölgesinde 5 kişinin bulunduğu askeri helikopter düştü.Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 2'si pilot 5 kişinin cesetlerine ulaştı. Olay, Hindistan'da bir ayda gerçekleşen üçüncü helikopter kazası olarak kayıtlara geçti.Hafta başındaki helikopter kazasında 7 kişi, 5 Ekim'deki kazada ise bir pilot ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.