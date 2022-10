Bakan Çavuşoğlu: BM, yeni sorunlara maalesef cevap veremiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mersin Üniversitesi'nde stant açan çeşitli topluluk ve kulüplerin öğrencileriyle sohbet etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.Daha sonra Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması'na katılan Çavuşoğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.Gençlerin artık diplomasiye ilgi gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, sadece sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin değil, tıptan mühendisliğe kadar her bölümdeki gençlerin diplomasiye ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.Çavuşoğlu, gençlerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 'Eminim sizlerin soruları olacaktır, önerileri de olacaktır. Sizlerin vizyonundan da faydalanmak isteriz. Eleştirileriniz de olabilir.' diye konuştu.Bugün dünyada çok katmanlı bir dış politika olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:'Dolayısıyla çok katmanlı olunca da çok aktörlü olması gerekiyor. Tek başına dışişleri bakanının, ilgili diğer bakanlarımızın ve bakanlıkların kariyer diplomatlarımızın üstesinden geleceği bir alan olmaktan çıktı. O yüzden toplumun her kesiminin dış politikaya katkısına biz çok önem veriyoruz. Örneğin, yurt dışına Erasmus ile gidenler var mı aranızda? El kaldıran gençlerimiz var. Yurt dışına eğitim için giden gençlerimizin dış politikaya katkısını ve Türkiye'nin imajına olan katkısını biz o ülkelerde çok gür gördük, duyduk. Gerçekten gençlerimizle gurur duyuyoruz. Aslında bu bir diplomasi. Zaten Erasmus'u da biliyorsunuz bakanlığımıza bağlı ulusal ajans koordine ediyor. Firmalarımızın yurt dışında ticaret yapması, fuarlara gitmesi, orada projeler üstlenmesi, beraberinde mühendisleri götürmesi, dolayısıyla iş insanlarımızın yurt dışındaki faaliyetleri, yaptıkları ihracat ve güvene dayalı yaptıkları ticaret de ekonomi diplomasinin önemli bir parçasıdır. ''HERKESİN DIŞ POLİTİKAYA KATKISI VARDIR'Bakan Çavuşoğlu, 'İnternette bile Türkiye ile ilgili tartışmalarda sosyal medyada yorum yapan, Türkiye'yi güzel bir şekilde anlatan herkesin diplomasimize aslında bir faydası var. Yani Yunanistan ile ilgili olsun, diğer konularda olsun bizim tweetlerimiz olsun, başkalarının Türkiye ile ilgili tweetlerinin altında bazen güldüğümüz, bazen de 'biraz abartmışız' dediğimiz yorumlar da oluyor. Yani esprili Türk insanının zekasını da yansıtan ama genel anlamda çok güzel cevaplar da veriyorlar. Bu da bize göre önemli bir katkı, küçümsenmeyecek bir katkı.' dedi.Çavuşoğlu, diplomasiyi 'ikili ve çok taraflı diplomasi' diye ikiye ayırdıklarını, son dönem temaslarında çok taraflı diplomasinin yoğunluk kazandığını ifade etti.Bakan Çavuşoğlu, gelecek hafta Senegal'de Dakar Forumu'na katılacaklarını belirterek şunları söyledi:'Dakar Forumu ile Antalya Diplomasi Forumu arasında bir iş birliği mutabakat zaptı imzalayacağız. Bundan sonraki süreçte de Afrika ile özellikle bu ortaklığımızı güçlendirmek için fikir ve düşünce bazında da iş birliğimizi güçlendirmek için bu iş birliği anlaşmasını da imzalayacağız ama forumda tabii düşüncelerimizi de inşallah paylaşacağız. Antalya Diplomasi Forumu da bu forumun Senegal Dakar Forum'un ortaklarından bir tanesi. Yani Türkiye'nin çok taraflı platformlardaki bu etkinliği dış politikamızın hakkında sanırım sizlere de ipuçları veriyor.''ULUSLARARASI TEŞKİLATLARDA ETKİNLİĞİ VE LİDERLİĞİ ARTAN BİR TÜRKİYE OLDUK'Bir ülkenin prestijinin ve sorun çözme kapasitesinin en önemli göstergelerinden birisinin uluslararası teşkilatlardaki temsili olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, 'Yani sadece üyelik, gözlemcilik, ortaklık statüsünden bahsetmiyorum. Ne kadar örgüte üyeysek karar mekanizmalarında da o kadar yer alabiliriz. Masada yer alırız ama bunun için sadece üye olmak yetmez. Oralarda da aktif olmak lazım.' diye konuştu.Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına, NATO'dan Avrupa Birliği'ne, Avrupa Konseyinden Güneydoğu Avrupa İşbirliği Sürecine, İslam İşbirliği Teşkilatından Ekonomik İşbirliği Teşkilatına ve OECD'ye kadar birçok uluslararası örgütte gerçekten çok aktif olduklarını belirtti.Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu, 'Biz 360 derece dış politika izliyoruz. Yani tek yöne bakamıyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. İkisi, üçü arasından bir tanesini seçme lüksümüz yok. Pekala herkesle ilişkilerimizi sürdürebiliriz. Herkesle iyi geçinebiliriz. NATO üyesiyken Rusya ile de diyaloğumuz iyi olabilir. Biz bunları birbirine alternatif göstermeden başarılı bir şekilde yürütüyoruz. İlk iktidara geldiğimizde 'Türkiye'nin dış politika ekseninde kayma mı var?' diye bizde de alaylı bir şekilde söyleniyordu. Avrupalılar da soruyordu 'ne oluyoruz?' diye. Ama şimdi şu Ukrayna Savaşı'nda herkes şunu söylüyor. 'İyi ki Rusya ve Ukrayna ile ikisiyle de görüşebilen bir ülke var, Türkiye var.' Dolayısıyla bu 360 derece, herkesle sürdürdüğümüz ilişkilerimizin sadece bizim çıkarlarımız bakımından önemi yok. İstikrar ve barış için de son derece faydalı. Çok yönlü bir dış politika izlemek, hem coğrafyamızın hem tarihimizin hem de aklın gereğidir. Biraz önce söylediğim gibi bir tarafı seçme lüksümüz yok. Son derece hatalı olur.' ifadelerini kullandı.ASYA EKONOMİK GÜÇ MERKEZİ OLUYORBakan Çavuşoğlu, Asya'nın ekonomik güç merkezi olmaya başladığını, kendilerinin de Asya'daki teşkilatlarla ilişkilerini daha da güçlendirdiklerini belirterek, 'Ekonominin gücü, yılda yüzde 140 kilometre hızla Asya'ya doğru kayıyor. Bugün dünya ekonomisinin yüzde 50'si, üretim, ihracat Asya'da. Dolayısıyla Asya'ya bütüncül bir yaklaşımla tekrar gitmek gerektiğini gördük. Yeniden Asya girişiminde bulunduk. Neden 'yeniden Asya' diyoruz? Biz ilk defa buraya gitmiyoruz çünkü. Bizim köklerimiz burada, Asya'da. Şimdi tekrar burası potansiyel olarak önümüze fırsatlar sunuyorsa burayla iş birliğini, ikili düzeyde ve çok taraflı örgütler düzeyinde daha da güçlendirmemiz lazım.' dedi.'BM, YENİ SORUNLARA DA MAALESEF CEVAP VEREMİYOR'BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi, üyelik sistemi ve yapısının sorun olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:'Veto hakkı bir sorun, kapsayıcı değil çünkü BM kurulduğunda 51 üye devlet vardı, bugün ise bu sayı 93. Hatta Kıbrıs gibi Tayvan gibi Filistin gibi henüz daha tam üye olmayan ülkeler de var. Bunları da sayacak olursak 200'e yaklaşıyor. Derneğe üye sayısı yaklaşık 4 kat arttı. Aradan geçen zamanda uluslararası ticaret hacmi 43 kat arttı. Yani Dünya Ticaret Örgütünün rakamlarından bu bilgileri veriyorum. Yine BM kurulduğunda uydu teknolojisi diye bir şey yoktu. Yörüngeye ilk uydu BM'nin kuruluşundan tam 12 sene sonra gönderildi. Bugün ise 5 bine yakın uydu var. Elon Musk'ın şirketi avuç içine sığabilecek büyüklükteki uydularla uydu sayısını 2030'da 100 bine çıkarmayı ve bütün dünyaya internet sağlamayı hedefliyor. Bir avuç içine sığan bir uydu olur mu? O günkü bir uydu aracındaki teknolojilerden daha fazlası bugün cebinizdeki telefonda var. Bunlar olmayacak şeyler değil. Dünyanın ne kadar değiştiğini ve değişiklikleri anlatmaya çalışıyorum. Teknolojik, ekonomik ve sosyal değişime rağmen hiç değişmeyen BM, yeni sorunlara da maalesef cevap veremiyor.'Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin üstlendiği rolün her şeyi çok güzel özetlediğine işaret ederek, bu alandaki çalışmaların girişimci dış politikalarının en güzel örneği olduğunu söyledi.Konuşmasının ardından Çavuşoğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı.