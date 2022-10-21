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Antalya'da, evladını kanalizasyonda arayan aile yanmış ceset buldu

Yaklaşık 2 aydır haber alınamayan Mehmet Fatih Güç'ü kanalizasyonda arayan ailesi, yanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği, henüz belirlenemedi.

Ekleme: 21.10.2022 - 11:27 Güncelleme: 21.10.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da, evladını kanalizasyonda arayan aile yanmış ceset bulduAntalya'nın Kepez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 21 yaşındaki Mehmet Fatih Güç'ten, 24 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Mehmet(63) ve Emine Güç(57) çifti, 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Muhammet'in arkadaşları da baba Mehmet Güç'e ulaşarak, oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu öne sürdü.  DHA'nın haberine göre; çift, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki adrese gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Ekipler, kanalizasyonda arama yaptı

İhbarla bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, kanalizasyon içerisinde arama yaptı.

Çalışmalar 7 saat sürdü

DHA'nın haberine göre; ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceğini düşünerek, Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında da çalışma başlattı. 7 kilometrelik koridorlarda 7 saat boyunca süren arama çalışmalarında, Muhammet Fatih Güç'e ulaşılamadı. Daha sonra çalışmalar durduruldu.

‘Oğlunuzun cansız bedeni burada' krokisi, aileyi umutlandırdı

Daha sonra bölgedeki bir mermerciye, aileye ulaştırılması için kimliği belirsiz kişi tarafından tahta üzerine çizilmiş bir kroki bırakıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran Güç çifti, yine toptancı hali içerisinde bulunan bir bölgede Muhammet'in aranmasını talep etti. İhbarla 18 Ekim'de bölgeye yeniden polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 33 gün sonra yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çift, ellerinde kroki ile çalışmaları endişe ile takip etti. 1 saat süren ve olumsuz sonuçlanan çalışmalar sonrası AFAD ekiplerinden Tolga Çallıoğlu, ailenin yanına gelerek, 'Daha önce burada sizinle 7 kilometre gezdik. Çalışmalarda ben de yer almıştım. Üzülerek söylüyorum, kusura bakmayın ama bu ihbar asılsız bir ihbar gibi geldi.' dedi.

Bu açıklama ile ailenin umutları sona erdi ve çalışma durduruldu.

Antalya'da, evladını kanalizasyonda arayan aile yanmış ceset buldu

200 metre ileride yanmış erkek cesedi bulundu

Çalışmalar sonlandırılmışken, bugün krokiyi çizen Muhammet'in arkadaşı, baba Mehmet Güç'e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne Emine ile baba Mehmet Güç, oğullarını tekrar aramaya başladı. Baba Güç, krokiye göre daha önce aranan bölgenin 200 metre uzağında yer alan başka bir rögar kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bulunan bir erkek cesediyle karşılaştı.

“Kafasını buldum, kafasını gördüm”

Kocasından haberi duyan anne Emine Güç ise sinir krizi geçirdi. Kanalizasyonda ceset bulan aileden anne Emine Güç, 'Kafasını buldum, kafasını gördüm. Ben sana hep dedim, burada diye Mehmet. Ben hep bunun içinde dedim bana inanmadılar.' diye dizlerini döverek feryat etti.

Cesedin kimliği tespit edilemedi

İhbarın üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba, cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemezken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da, evladını kanalizasyonda arayan aile yanmış ceset buldu
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