Sekiz ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sekiz ilde yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonunda 46 kişi için gözaltı kararı verilirken, 40 milyon dolarlık kripto paraya da el konuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri ve suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar lira gelir elde ettikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verdi.
Eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.
Eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma tedbiri uygulandı.