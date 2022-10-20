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İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına, "Terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar" şeklinde yanıt verdi.

İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Ekleme: 20.10.2022 - 10:38 Güncelleme: 20.10.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Kahraman Mehmetçik, operasyon bölgelerinde teröre geçit vermiyor.

Her geçen gün operasyon bölgelerinden iyi haberler gelmeye devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanmakla suçlandı.

Mehmetçik'in terör örgütlerine yönelik kırsalda düzenlediği operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına bir sert yanıt da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

"Terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve İstihbaratımız, terör örgütünün oksijenini kestikçe yeni iftira kampanyalarına başvuruyorlar. Kimyasal silah yalanı, terörü aklamaya ve estetize etmeye çalışanların beyhude çabasıdır. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Görüntüleri izledim"

Asılsız iddialara destek vererek sahip çıkan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç." dedi.

"Kimyasal kullanılmış"

Ardından terör örgütü sempatizanı Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da, "Kimyasal kullanılmış." şeklinde asılsız iddiada bulundu.

"İftira şebekesinin parçaları"

Olayın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert açıklama geldi.

Çelik, "Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar. Kahraman TSK, terörle mücadelesini en yüksek hukuki ilkelere ve standartlara bağlı şekilde yürütmektedir. TSK'nın, cinayet şebekesi terör örgütlerine karşı verdiği mücadele dünyanın en haklı, en şeffaf ve en onurlu mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
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