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Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken ABD'den flaş bir açıklama geldi. Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit ederek Moskova'nın, bu ülkeden füze sistemleri de satın alabileceğini bildirdi. Beyaz Saray, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiğini belirterek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti
Ekleme: 20.10.2022 - 21:07 Güncelleme: 20.10.2022 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden düzenlediği brifingde, ABD dış politikasına ilişkin Beyaz Saray muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Uzun zamandır Rusya'nın İran'dan dron alabileceğine ilişkin uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Kirby, 'Rusya, İran'dan aldığı İHA'ları Kırım'a sevk etti. Bugün, Kırım'da konuşlu Rus askeri personelinin İran pilotlarını kullandığını ve bunu Kiev'deki hava saldırılarında kullandıklarını teyit ediyoruz. İran askeri personelinin Kırım'da sahada olduğunu ve bu operasyonlarda Rusya'ya yardım ettiğini biliyoruz.' ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

'İRAN DOĞRUDAN SAVAŞA MÜDAHİL'

Kirby, Rusya'nın bugüne kadar İran'dan onlarca İHA aldığını ve bu sevkiyatın devam edeceğini aktararak 'Dahası, Rusya'nın mühimmat yokluğundan ötürü ileride, İran'dan karadan karaya füzeler gibi konvansiyonel silahlar satın almasından endişe ediyoruz.' dedi.

Kirby, İran yapımı İHA'ların Ukrayna'da hem askeri hem de sivil hedeflere karşı kullanıldığını belirterek 'İran ve Rusya, İran'ın Rusya'ya dron verdiğini inkar ederek yalan söylüyor. Bu ülkeler, tüm dünyaya yalan söyleyebilirler ancak gerçeği gizleyemezler. İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil.' diye konuştu.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

'İRAN'IN RUSYA'YA SİLAH SATMASINI ZORLAŞTIRACAĞIZ'

ABD'nin hem İran'a hem de Rusya'ya yönelik sert yaptırımlarını sürdüreceğini vurgulayan Kirby, 'İran'ın Rusya'ya silah satmasını zorlaştıracağız.' ifadesini kullandı.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

'İRAN İLE ODAĞIMIZDA DİPLOMASİ YOK'

Kirby, halihazırda İran ile yapılacak nükleer anlaşmanın da gündemlerinde olmadığını dile getirerek 'Şu anda odağımızda diplomasi yok.' dedi.

Rusya'nın ilk başlarda İran dronlarını kullanırken sorunlar yaşadığını, bu nedenle de İranlı askeri personelin eğitim için Kırım'a gittiğini belirten Kirby, İHA'ları yönlendirenlerin Rus askerleri olduğunu bildirdi.
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Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti
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