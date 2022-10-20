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Ağrı'da, avukat hem adliyede hem hastanede darbedildi

Avukat Kenan Narboğa, önce adliyede, sonra yaralı olarak gittiği hastanenin acil servisinde darbedildi. Narboğa’nın saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ekleme: 20.10.2022 - 15:06 Güncelleme: 20.10.2022 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Ağrı’da, Doğubayazıt Adalet Sarayı'nda şehirler arası yolcu otobüsüyle ilgili dün görülen mahkemede, taraflardan birini savunan evli ve 4 çocuk babası 10 yıllık avukat Kenan Narboğa, davadan sonra karşı tarafın saldırısına uğradı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sonlandırıldı. Narboğa, ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan Narboğa, burada bir kez daha davalık olan tarafın saldırısına uğradı.

Burnu kırıldı

Burnunda kırık ve yüzünde darbelerden kaynaklı lezyonlar oluşan Narboğa'ya, sağlık görevlileri müdahale etti.

Olaya karışan 4 kişiden 1'ini gözaltına alan polis, kimlikleri belirlenen 3 kişinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı Baro Başkanı Avukat Serdar Günakın ve bazı avukatlar da Doğubayazıt Adliye'sine gidip açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

“Çok kan kaybettim”

Hastanede tedavisi süren Narboğa, 40 gün iş göremez raporu aldı.

Yaşadıklarını anlatan, adliyede saldıranlardan Şevket E.'nin gözaltında, hastanede saldıran 3 kişinin ise kaçtığını belirten Narboğa, şu ifadeleri kullandı:

“Şehirler arası bir otobüsle ilgili davada ön inceleme duruşması vardı. Ben otobüsün sahibinin avukatıydım. Kapının önünde duruyordum. Hakim çağırınca duruşmanın yapıldığı odaya doğru yöneldim ve bana tekme tokat saldırdılar. Çok kan kaybettim. Diyabet hastası olduğum için beni ambulansla hastane kaldırdılar. Adliyeden saldıran kişilerin oğulları ambulansı takip etmiş ve hastaneye gelmişler. Beni röntgene götürürken burada da saldırdılar. 3 saldırgan olaydan sonra firar etmiş. Adliyedeki ise gözaltında ve bugün Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak.

“Devlet bunların cezasını artırmazsa her gün bu sorunu yaşayacağız”

Ruhsatlı silahımı adliyede taşımak yasak olduğu için otomobilde bırakmıştım. Saldırı anında silah yanımda olsa ve güvenliğimi korumak için ateş ettiğimde masum 1 kişiyi de vurabilirim. Devlet bunların cezasını artırmazsa her gün bu sorunu yaşayacağız. 10 yıllık avukatım daha önceden Milli Eğitim Şube Müdürü'ydüm. Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum.”
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