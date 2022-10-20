  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adana'da ilginç manzara: Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş!

Adana'da hareketli anlar yaşandı... Polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden V.B.’nin (24), seraya dönüştürdüğü yatak odasındaki termal çadırda, 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. V.B. ifadesinde uyuşturucu kullandığını, keneviri de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü.

Ekleme: 20.10.2022 - 10:41 Güncelleme: 20.10.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Adana'da ilginç manzara: Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş!İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyip, kentin girişlerinde de şüpheli araçları durdurdu. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 3 tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala ele geçirildi.

YATAK ODASINDA SERA
Ekipler, operasyon kapsamında gözaltına alınan V.B.'nin, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal ettiğini belirledi. Adreste yapılan aramada V.B.'nin, evinin yatak odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı. Ekipler, serada 34 kök Hint keneviri ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve kimyasal maddeler ele geçirdi. V.B., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kullandığını Hint kenevirlerini de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü.

YEDEK LASTİKTE ESRAR
Polisin otoyolda takip ettiği şüpheli bir otomobil de uygulama noktasında durduruldu. Sürücü Y.B.'nin (32) indirildiği araçta narkotik köpek 'Oscar' ile arama yapıldı. Oscar'ın tepki vermesi üzerine bıçakla kesilen yedek lastiğin içinde 4 kilo esrar ele geçirildi.

Öte yandan şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki; B.Ç.'nin (20) valizinde de 2 bin 408 sentetik hap bulundu.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürüyor.

Adana'da ilginç manzara: Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş!
İbrahim Kalın: Kimyasal silah yalanı terörü aklamaya çalışanların beyhude çabasıdır
Etyen Mahçupyan'dan '6'lı masanın adayı' değerlendirmesi
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal silahla kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır
Erdoğan 'geri dönülmez sonuçları olur' deyip uyardı, bazı ülkelere çağrı yaptı!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu TSK'yı kimyasal silahla suçladı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hamburger' göndermesi
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!
HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak
Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı HDP'li Beştaş ve CHP'li Özel'in iddialarını yalanladı...
CHP yönetimindeki Avcılar Belediyesi'nde grev sürüyor: Sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
HDP’li vekilin aranan eski eşi Koceli’nde yakalandı!
Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
TBMM'de kabul edildi: Amasra'daki maden kazası için araştırma komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü: Doğal gazda işbirliği mesajı
AK Parti Sözcüsü Çelik Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasını değerlendirdi... 'Millet iradesiyle çatışıyorlar'
Bakanlıktan 'Patlamadaki 15 dakikalık karanlık' başlıklı haberlere yalanlama: Her şey dakika dakika kayıt altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...
Bakan Koca duyurdu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu...
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.