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Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı" dedi. Öte yandan; TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin de önemli açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 2.10.2022 - 22:25 Güncelleme: 2.10.2022 - 22:38 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı. Her geçen gün hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek 'Arctic gemisi' Türkiye'de' ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ndeki önemli evrelerden birisinin daha tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!

Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek Seven Arctic Gemisi'nin İstanbul Boğazı'na gelmesi üzerine, gemide incelemeler yapan Bilgin, 'Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam' dedi.

Bilgin, projeye ilişkin son bilgileri paylaşarak, 'Bütün sistemi kontrol edecek olan kordon bağı hattı; toplamda 180 kilometre serilecek. Kordon bağı hattının 40 kilometresi sığ deniz kısmına serilecek. Bu bir başka gemiyle beraber geldi. O gemi şu anda Filyos Limanı'nda. 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde. Bu 'kordon bağı ünitesi' aslında elektrohidro mekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir.' diye konuştu.

Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!

Bilgin, 'Gemi, Filyos Limanı'na intikali ile beraber hemen operasyona başlayacak. Bu gemi açık denizlerde faaliyet gösteren en yüksek teknolojik gemilerden bir tanesi. Ana yüklenicilerimizden birisi olan Supsea 7 firmasının gemilerinden birisi' değerlendirmesinde bulundu.

TPAO Genel Müdürü Bilgin, gemide yaklaşık 120 personelin faaliyet göstereceğini ve bunun yanı sıra 1.000 ton ağırlığında yük kaldırabilen vinçler ile 600 ton gerilme uygulayabilen kablo çekicilerinin de geminin üzerinde olduğunu kaydetti.

Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!

'ÇALIŞMALARIMIZ PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Bütün projenin üç faz içerisinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bilgin şunları ifade etti:

'Bunlardan birisi deniz tabanına yerleştirilecek olan ekipmanlar, diğeri karada yapılacak olan kara işleme tesisleri ve üçüncüsü de bunların arasındaki boru hatları... Bu boru hatları projesinin üçüncü bileşenini devreye sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla aslında iki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işlemini tamamlayacak olan gemiyle çalışmalarımız tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ediyor.'

Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!

Bilgin, Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için gece-gündüz var güçleriyle çalıştıklarını ve başarılı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizerek, 'Bugüne kadar hedeflerimize ulaşma konusunda hem yüklenici firmalarımızın tamamıyla hem kendi ekiplerimizle gece gündüz kesintisiz bir çalışma içerisindeyiz. Takvimden her hangi bir sapma yok, tam gaz devam' ifadelerine yer verdi.

Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!

SEVEN ARCTİC'İN YILSONUNDA ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

1000 t vinç kapasitesine sahip ve 162 metre uzunluğundaki Seven Arctic, Derin Deniz'de Ana Kordon Bağı Hattının denizden 30 km açıktan Sakarya Gaz Sahası kuyuları alanına kadar yerleştirilmesini sağlayacak ve büyük deniz tabanı yapılarının inşa işlerini gerçekleştirecek.
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Karadeniz gazında sona doğru... Bir adım daha geride kaldı!
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