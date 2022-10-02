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Florida'yı Ian kasırgası vurdu: Ölü sayısı artmaya devam ediyor

ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian kasırgası tropik yağmur fırtınasına dönüşürken, eyalette kasırga sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.

Ekleme: 2.10.2022 - 00:36 Güncelleme: 2.10.2022 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Florida'yı Ian kasırgası vurdu: Ölü sayısı artmaya devam ediyor
Çarşamba günü ABD'nin güney kıyılarına kategori 4 şiddetinde ulaşan Ian kasırgası, sabah saatlerinde Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü. Diğer taraftan Atlas Okyanusu'nda yeniden güçlenen rüzgar, kategori 1 şiddetinde kasırga olarak Güney Carolina eyaletine ulaştı. Florida'da büyük yıkıma yol açan Ian kasırgasında ölenlerin sayısı ise 64'e çıktı. Şu ana kadar kasırga nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Florida'yı Ian kasırgası vurdu: Ölü sayısı artmaya devam ediyor

Kasırga sebebiyle oluşan ve 12 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti ve büyük maddi hasara yol açtı. Fort Mayer kentinde kasırgada sürüklenen onlarca tekne ve sular altında kalan evlerle iş yerleri görüntülendi, North Port kentinde taşan nehirden ötürü su altında kalan otoyolların görüntüleri de kaydedildi.

Florida'yı Ian kasırgası vurdu: Ölü sayısı artmaya devam ediyor

Florida'da yetkililer, kurtarma ekiplerinin fırtına sonrası enkaz çalışması yaptığını ve ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Eyalette nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor. Ian Kasırgası'nın Florida'da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı
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