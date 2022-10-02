Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmıyor...Hain terör örgütüyle mücadele kapsamında başlatılan operasyonlar kapsamında her gün güzel haberler geliyor.Milli Savunma Bakanlığı bu sefer güzel haberi Fırat Kalkanı bölgesinden duyurdu.MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhâl karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz.'