Borsa spekülasyonu yapanlara operasyon

Borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine harekete geçildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En ince ayrıntısına kadar incelenecek' dediği iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı.Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.Öte yandan adreslerde, 6 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 4 tane flash bellek, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 lira para ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Borsaya yönelik iddialarla ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Borsaya girenin kazananı da oluyor, kaybedeni de oluyor. Bizim borsamız bu yıl içinde kazandıran bir borsa oldu. Ama son dönemlerde bazı spekülatif hareketlere girenler sebebiyle borsada biraz sıkıntı yaşamadık değil.Ama biz borsamızdan gerçekten mutluyuz. Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Bey, gerekli hazırlıkları şu anda tamamlıyor, inceleme ve denetimlerini de yürütüyorlar. Konu, en ince ayrıntısına kadar incelenecek ve en kısa süre içinde de inşallah bunu kamuoyuyla paylaşacağız.' demişti.