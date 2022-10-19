Üsküdar’da akıl almaz kaza... 'Binanın sallandığını hissettim'

Üsküdar’da dik yokuştan inmeye çalışan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, 4 katlı binanın balkonuna çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kamyonun çarptığı binada yaşayan Muhammet Topal, binanın sallandığını hissettiğini söyleyerek daha önce de yine kaza olduğunu ifade etti.

Kaza, Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi Çiçeğim Sokak üzerinde 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ali Edis'in kullandığı kamyon, Çiçeğim Sokak'taki dik yokuştan indiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı.Önce park halindeki taksiye çarpan daha sonra, 4 katlı binanın giriş katındaki balkona çarptı.KAMYON BALKONA ÇARPTIKazada kamyonda bulunan Diyarbek Özberaliev, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Özberaliev, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kamyondan çıkartıldı.Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede önlem alırken kamyonun arka tarafının havada kaldığı görüldü. Kamyon uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aynı yerde daha önce de kaza olduğu belirtildi."DAHA ÖNCE DE KAZA OLDU"Kazayla ilgili konuşan kamyonun çarptığı binada oturan Muhammet Topal, "Evde uyuyordum, evin sallandığını hissettim. Yukarıdan gelen kamyon eve vurmuş. Daha önce de 3-4 kere burada kaza oldu. Sürekli binaya vuruyorlar" dedi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.