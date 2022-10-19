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Beyaz Gazete
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Temel Karamollaoğlu'ndan akla zarar sözler: Yine savunma sanayisini hedef aldı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayın programında akılalmaz sözler sarf etti. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın değişmesi halinde savunma sanayiinin daha da hızlanacağı iddiasında bulundu.

Ekleme: 19.10.2022 - 09:32 Güncelleme: 19.10.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayın programında yine savunma sanayisini hedef aldı. Temel Karamollaoğlu, daha önce de İHA/SİHA'ları hedef almış ve gerçeği öğrenince çark etmişti.

"DİĞER KONULARDA HENÜZ GEREKEN ADIMLARI ATABİLMİŞ DEĞİLİZ"

Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan mili teknoloji hamlesi sayesinde savunma sanayiinde dışa bağımlılık her geçen gün azalırken Karamollaoğlu, savunma sanayiine yeterince destek verilmediğini iddia etti. Karamollaoğlu, "İHA'da büyük patlama var onu görüyoruz. Ama diğer konularda henüz gereken adımları atabilmiş değiliz. Tank da öyle, diğer konular da öyle. Cumhurbaşkanı değişirse savunma sanayii çok daha hızlanır" şeklinde konuştu.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ÇARK ETMİŞTİ!

Temel Karamollaoğlu, daha önce de İHA/SİHA'lar ile ilgili, 'Orada da biz yine dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki sadece programını biz yapıyoruz." demişti.

Karamollaoğlu daha sonra gerçeği öğrenince "Yani orada yüzde 98 yerli yapıyoruz diyor arkadaşlar. Ben zaten piyasadan temin edilenler ile ilgili demiştim" sözleriyle çark etmişti.
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