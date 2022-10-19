HDP’li vekilin aranan eski eşi Koceli’nde yakalandı!

Geçtiğimiz yıl “Terör örgütüne üye olmak” iddiası ile yargılandığı mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı iddia ile aranan eski eşi Mustafa Tosun, Kocaeli’nde yakalandı.